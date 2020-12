Cronaca 626

Caltanissetta, rapina al caffè Opera: torna in libertà uno degli arrestati

I pantaloni indossati dal rapinatore ripreso dalle telecamere, secondo quanto hanno dimostrato gli avvocati, non corrispondono ad alcun indumento in possesso dell'arrestato

Redazione

16 Dicembre 2020 12:39

Torna libero il giovane canicattinese D. L. D. (non possiamo pubblicare il nome in quanto minorenne), che era stato arrestato nelle scorse settimane dalla Polizia in quanto ritenuto uno dei complici della rapina al caffè Opera di via Paladini del 25 ottobre scorso. Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso degli avvocati difensori Giuseppe Dacquì e Giacinto Paci, i quali avevano chiesto la scarcerazione sostenendo che non fosse il loro assistito ad avere preso parte alla rapina al bar. I difensori, nel discutere il ricorso, hanno parlato di “clamoroso errore giudiziario”, basando la propria

richiesta sulla base di una consulenza sulle riprese delle telecamere di sorveglianza dalle quali emergerebbe che i pantaloni indossati da uno dei rapinatori non corrispondono ad alcun indumento in possesso di D. L. D. e che inoltre il giovane indagato, il giorno della rapina, si trovava in casa di amici e non poteva essere in via Paladini aprendere parte al raid. Per la rapina, che fruttò circa mille euro ai malviventi, sono stati arrestati altri due canicattinesi, un minorenne

e un maggiorenne. (Vincenzo Pane, La Sicilia)

Torna libero il giovane canicattinese D. L. D. (non possiamo pubblicare il nome in quanto minorenne), che era stato arrestato nelle scorse settimane dalla Polizia in quanto ritenuto uno dei complici della rapina al caffè Opera di via Paladini del 25 ottobre scorso. Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso degli avvocati difensori Giuseppe Dacquì e Giacinto Paci, i quali avevano chiesto la scarcerazione sostenendo che non fosse il loro assistito ad avere preso parte alla rapina al bar. I difensori, nel discutere il ricorso, hanno parlato di “clamoroso errore giudiziario”, basando la propria

richiesta sulla base di una consulenza sulle riprese delle telecamere di sorveglianza dalle quali emergerebbe che i pantaloni indossati da uno dei rapinatori non corrispondono ad alcun indumento in possesso di D. L. D. e che inoltre il giovane indagato, il giorno della rapina, si trovava in casa di amici e non poteva essere in via Paladini aprendere parte al raid. Per la rapina, che fruttò circa mille euro ai malviventi, sono stati arrestati altri due canicattinesi, un minorenne

e un maggiorenne. (Vincenzo Pane, La Sicilia)

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta tornano a crescere i nuovi ricoveri. Ieri un altro deceduto

News Successiva Avrebbe violentato la figlia tredicenne, concessi gli arresti domiciliari nella casa dei suoceri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare