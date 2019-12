Attualita 44

Caltanissetta, Rai Pubblicità sceglie due aziende locali per confezionare omaggi natalizi

Si tratta del torronificio Geraci che produce specialità siciliane dal 1870 e della tipografia di Michele Paruzzo.

Redazione

11 Dicembre 2019 15:06

Rai Pubblicità, la Concessionaria che gestisce in esclusiva tutti gli spazi pubblicitari Rai, in occasione del Natale 2019 ha incaricato due aziende artigiane nissene, da tempo presenti sul mercato, di confezionare gli omaggi natalizi: la tipolitografia di Michele Paruzzo e il Torronificio Geraci, che produce torroni e specialità siciliane dal 1870.Grazie ad un contatto con l’azienda torinese generato da Francesca Mugavero, conoscitrice del settore, entrambe le aziende nissene hanno infatti realizzato, in tre giorni e ognuno con la propria competenza, mille scatole dell’avvento brandizzate Rai Pubblicità, ripiene di torroni al cioccolato al latte e fondente. Le 24 finestre di ogni calendario riportano il nome di un canale o di un programma dell’offerta Rai, dalla cultura, allo sport e all’intrattenimento, ricordando che “Ogni giorno c’è un buon motivo per investire con Rai Pubblicità”.

Per una realtà produttiva come quella di Caltanissetta, dove disoccupazione e povertà impediscono all’economia di decollare, questi rapporti fanno ben sperare e inducono a credere che una collaborazione fra le aziende italiane sia veramente possibile.





