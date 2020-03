Attualita 1137

Caltanissetta, raccolta differenziata: sospesa l'operatività del Centro comunale di raccolta mobile

La Dusty, per fronteggiare l'emergenza sanitaria, si adegua alle regole previste dal presidente del consiglio dei Ministri

Redazione

12 Marzo 2020 20:03

Seguendo il Dpcm emanato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte per fronteggiare i contagi dell’emergenza sanitaria del Coronavirus (COVID-19), su disposizione del Comune di Caltanissetta, Dusty sta attuando una serie di misure straordinarie nel rispetto della saluta pubblica degli utenti.Comunica pertanto, che a decorrere da domani, venerdì 13 marzo e sino a nuove disposizioni, alcuni servizi subiranno delle variazioni.

Ø Sospesa l’operatività del Centro comunale di raccolta mobile;

Ø Disposte le chiusure dei seguenti servizi:

- Centro Comunale di Raccolta di contrada Cammarella;

- Centri di distribuzione dei sacchi (al “Vecchio chiosco” in Corso Vittorio Emanuele II, e nei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via Messina);

Ø Attivata la consegna a domicilio dei kit per la raccolta differenziata

Per agevolare gli utenti che ancora non si fossero dotati dei sacchetti e del kit completo per la raccolta differenziata porta a porta per zone “A” e “B”, è stata attivata la consegna a domicilio. Servizio valido SOLO TRAMITE PRENOTAZIONE attraverso il numero verde Dusty 800 164 722 oppure 0934.584709 dal lunedì al sabato negli orari 9-13, 15-17.

Gli operatori ecologici Dusty rispetteranno la disposizione sulle distanze di sicurezza, pertanto all’atto della consegna, manterranno un (1) metro di distanza.

Garantiti tutti gli altri servizi di igiene ambientale e raccolta differenziata. Invariate le modalità e gli orari di esposizione dei sacchetti per il conferimento quotidiano.



