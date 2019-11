Attualita 330

Caltanissetta, raccolta differenziata: prorogata fino al 31 dicembre la consegna dei kit

Restano invariate le modalità per ritirare il materiale al centro raccolta Chiesa Sacro Cuore. La distribuzione riguarda coloro che risiedono nelle contrade

Redazione

30 Novembre 2019 16:39

Prosegue la consegna dei kit per la raccolta differenziata per i nisseni che risiedono nelle CONTRADE e nelle vie limitrofe all’agglomerato urbano. E, vista la richiesta degli utenti, il ritiro potrà essere effettuato fino al 31 dicembre 2019. Ma questa è l’ultima chiamata per potersi dotare del kit completo per la raccolta differenziata, il cui completamento della consegna è disponibile sino al prossimo 31 dicembre; dopo tale data Dusty si riserverà di valutare, di concerto con l’Amministrazione comunale, se debbano essere riorganizzate altre date di consegna.A partire da lunedì 2 dicembre infatti e per l’intero mese di dicembre (ad eccezione dei giorni festivi e delle domeniche), i nisseni che risiedono nelle contrade potranno andare a ritirare la fornitura prevista.

PROLUNGATA DISPONIBILITÀ DI CONSEGNA, SI MANTENGONO ORARI E MODALITÀ

Le modalità sono sempre le stesse: è possibile ritirare il kit nei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via Messina), tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13.

L’utente dovrà presentarsi in uno dei due centri di distribuzione, munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta.



