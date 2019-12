Attualita 360

Caltanissetta, raccolta differenziata: in via Monaco spariscono i cassonetti. Parte il "porta a porta"

La consegna del materiale per la raccolta differenziata sarà fatta sino al 31 dicembre .Gli utenti potranno ritirare il kit tutti i giorni ad eccezione della domenica e dei festivi

27 Dicembre 2019



Anche i nisseni che risiedono nella zona residenziale di Via

Luigi Monaco (e traverse viciniore) potranno fare la raccolta differenziata,

avvalendosi del servizio Porta a Porta.



Il servizio, che entrerà in vigore dal prossimo 27 dicembre, ha infatti

previsto nelle scorse settimane la consegna dei contenitori carrellati. A

far data dal 27 dicembre quindi, contestualmente all'avvio del servizio di

raccolta Porta a Porta, saranno eliminati tutti i cassonetti di prossimità

stradali ubicati precedentemente in via Monaco.



Si raccomanda quindi la cittadinanza interessata, di rispettare il

calendario settimanale di raccolta per evitare lo spiacevole disagio di

trovarsi il bollino rosso di "non conformità" e di munirsi del kit completo

per la raccolta differenziata, le cui consegne sono ancora disponibili sino

al 31 dicembre 2019.



ORARI E MODALITÀ PER RITIRARE IL KIT:

È possibile ritirare il kit nei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via

Messina), tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica e dei

festivi), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15

alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13.



L'utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria del titolare

dell'utenza e dell'ultima bolletta Tari pagata.



COSA COMPRENDE IL KIT DELLA DIFFERENZIATA:

* sacchi gialli trasparenti per la raccolta degli imballaggi di plastica;



* sacchi trasparenti grigi e un mastello (ossia piccolo contenitore) per la

raccolta del rifiuto secco residuo;

* sacchi blu trasparenti per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone;



*sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un mastello

areato e un mastello da esposizione stradale;

* mastello verde per la raccolta di vetro e metalli.











