Attualita 465

Caltanissetta, raccolta differenziata e rifiuti non conformi: proseguono multe e sanzioni

Setacciate le vie Kennedy, Alcide De Gasperi e Napoleone Colajanni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni

Redazione

08 Gennaio 2020 18:10

Proseguono i controlli dei rifiuti non conformi effettuati dai Vigili urbani di Caltanissetta coadiuvati dal personale Dusty, in virtù

dell'ordinanza espressa dal sindaco Roberto Gambino.



Le prime sanzioni sono state elevate nelle vie Kennedy, Alcide De Gasperi e Napoleone Colajanni. Il piano dei controlli proseguirà ancora nei prossimi giorni al fine di monitorare i quartieri maggiormente esposti e contrastare il conferimento

errato. L'utilizzo del calendario settimanale della raccolta differenziata, consegnato ai cittadini anche nelle zone periferiche della città, se usato correttamente, è un fondamentale aiuto nella selezione delle frazioni.



Si ricorda infatti che nel corso di questi mesi, da quando la Dusty si occupa dell'igiene ambientale a Caltanissetta, sono stati consegnati i calendari settimanali di raccolta sia quelli per le utenze domestiche, sia quelli per le utenze non domestiche.

















Proseguono i controlli dei rifiuti non conformi effettuati dai Vigili urbani di Caltanissetta coadiuvati dal personale Dusty, in virtù

dell'ordinanza espressa dal sindaco Roberto Gambino.



Le prime sanzioni sono state elevate nelle vie Kennedy, Alcide De Gasperi e Napoleone Colajanni. Il piano dei controlli proseguirà ancora nei prossimi giorni al fine di monitorare i quartieri maggiormente esposti e contrastare il conferimento

errato. L'utilizzo del calendario settimanale della raccolta differenziata, consegnato ai cittadini anche nelle zone periferiche della città, se usato correttamente, è un fondamentale aiuto nella selezione delle frazioni.



Si ricorda infatti che nel corso di questi mesi, da quando la Dusty si occupa dell'igiene ambientale a Caltanissetta, sono stati consegnati i calendari settimanali di raccolta sia quelli per le utenze domestiche, sia quelli per le utenze non domestiche.

















Scuola, sindacati: Sicilia senza direttore regionale e dirigenti territoriali, situazione insostenibile

News Successiva Parcheggio incivile: è reato bloccare un'altra auto. Lo ha stabilito la Cassazione

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare