Caltanissetta, conferimento rifiuti: Dusty raddoppia gli orari di consegna dei sacchetti

Da lunedì 25 a sabato 30 maggio, sarà possibile ritirare la fornitura dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Redazione

23 Maggio 2020 09:03

Da lunedì 25 e per l’intera settimana sino a sabato 30 maggio, il centro di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata sito al Corso Vittorio Emanuele II, sarà aperto anche nel pomeriggio.Si precisa che il servizio di consegna della fornitura, è riservato ai residenti della “Zona A”.



Vista la notevole affluenza registrata nei giorni scorsi, gli operatori Dusty effettueranno le consegne dei sacchetti dalle 9.00 alle 13.00 ed anche dalle 15.00 alle 17.00 (dal lunedì al venerdì),e il sabato solo la mattina dalle 9.00 alle 13.00 (domenica chiuso), al fine di ridurre i tempi di attesa ed evitare eventuali assembramenti.

Si ricorda infatti, che il distanziamento sociale va rispettato dagli utenti anche nei luoghi all’aperto. All’interno del centro di distribuzione, saranno rispettati i protocolli di sicurezza.



Considerate le esigue metrature del locale, gli utenti sono invitati adosservarele seguenti procedure:

Ø utilizzare i dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);

Ø rispettare e mantenere la distanza corporea superiore a un (1) metro, secondo le norme di sicurezza;

Accorgimenti necessari e indispensabili per tutelare la salute dei residenti e del personale Dusty.



Per la consegna della fornitura, bisogna essere muniti di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta pagata.



























