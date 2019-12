Attualita 413

Caltanissetta, raccolta differenziata durante le feste: modifiche al servizio il 25 e 26 dicembre

Con le festività di Natale i normali turni subiranno variazioni. Il servizio tornerà ad essere regolare dal 27 dicembre

Redazione

23 Dicembre 2019 12:30

Dusty comunica una variazione nel servizio di igiene

ambientale, durante i giorni festivi di Natale e Santo Stefano.

Il 25 dicembre, giorno di Natale, saranno garantiti i servizi di raccolta

porta a porta per le Utenze Domestiche e anche per le Utenze Non Domestiche

della zona A e B, come da calendario settimanale.

Saranno garantiti anche i servizi di raccolta R.S.U. dei cassonetti di

prossimità (le batterie di contenitori stradali).

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, saranno espletati solo i servizi di

raccolta R.S.U. dei cassonetti di prossimità. Si invitano pertanto gli

utenti a non esporre in strada i propri rifiuti giacché gli operatori

ecologici non passeranno per raccoglierli.

I servizi torneranno ad essere regolari secondo esposizione da calendario,

dal 27 dicembre.





Dusty comunica una variazione nel servizio di igiene

ambientale, durante i giorni festivi di Natale e Santo Stefano.

Il 25 dicembre, giorno di Natale, saranno garantiti i servizi di raccolta

porta a porta per le Utenze Domestiche e anche per le Utenze Non Domestiche

della zona A e B, come da calendario settimanale.

Saranno garantiti anche i servizi di raccolta R.S.U. dei cassonetti di

prossimità (le batterie di contenitori stradali).

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, saranno espletati solo i servizi di

raccolta R.S.U. dei cassonetti di prossimità. Si invitano pertanto gli

utenti a non esporre in strada i propri rifiuti giacché gli operatori

ecologici non passeranno per raccoglierli.

I servizi torneranno ad essere regolari secondo esposizione da calendario,

dal 27 dicembre.





News Successiva Uffici Caltaqua aperti al pubblico giorno 24 e 31 dicembre ma con orario ridotto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare