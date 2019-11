Attualita 524

Caltanissetta, raccolta differenziata: cambiano le postazioni dell'isola ecologica mobile

La modifica è stata disposta dal Comune per il conferimento della frazione secca differenziata. Gli orari sono dalle 8 alle 18

Redazione

12 Novembre 2019 16:01

Il Comune di Caltanissetta ha disposto una variazione delle postazioni delle isole ecologiche mobile Dusty al fine di poter conferire la frazione secca differenziata. Cambiano le postazioni, con operatività dal lunedì al sabato (esclusa la domenica), restano invariati gli orari dalle 8.00 alle 18.00.Il posizionamento del cassone scarrabile è stato valutato in modo da consentire le operazioni di conferimento senza intralciare il normale flusso veicolare.

Già da domani, mercoledì 13 novembre, l’Isola ecologica mobile sarà collocata secondo il nuovo programma giornaliero.

DI SEGUITO LE NUOVE POSTAZIONI:

LUNEDÌ >>> L’Isola sarà collocata al Viale Regina Margherita (in prossimità della parte terminale lungo il marciapiede di destra)

MARTEDÌ >>> Piazza Santa Flavia

MERCOLEDÌ >>> Villaggio Santa Barbara

GIOVEDÌ >>> Vie Vittime di IX Luglio

VENERDÌ >>> Via Costa

SABATO >>> Via Pietro Leone



