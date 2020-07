Cronaca 520

Caltanissetta, raccolta differenziata: 15 persone multate per non aver rispettato le regole

Dalle immagini delle telecamere piazzate nell'area del Foro Boario i 15 cittadini sono stati sorpresi a conferire in maniera errata o in giorni e orari non consentiti

Rita Cinardi

11 Luglio 2020 12:54

Nuovo giro di vite della Polizia Municipale nei confronti di coloro che non rispettano le regole in materia di raccolta differenziata. Nei giorni scorsi 15 persone sono state sorprese, dalle telecamere installate dal Comune, mentre conferivano in maniera errata, o in giorni e orari non consentiti, i rifiuti nell'area del Foro Boario. Ognuno di loro dovrà pagare una multa pari a 50 euro. Gli altri impianti di telecamere e fotocamere sono attivi in contrada Pescazzo, in via Santo Spirito alle spalle di una concessionaria, in contrada La Spia. Tutte le immagini che vengono registrate ovvero le foto scattate confluiscono nella nuova centrale operativa della Polizia Municipale diretta dal comandante Diego Peruga.

