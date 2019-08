Cronaca 3220

Caltanissetta, quindicenne picchiata a sangue da tre coetanee trasportata in ospedale

La ragazzina sarebbe stata prima offesa e poi colpita a schiaffi e pugni dalle tre adolescenti

Rita Cinardi

31 Agosto 2019 09:27

Picchiata da tre coetanee per questioni sentimentali. Un pestaggio in piena regola quello di cui è rimasta vittima una quindicenne che, qualche sera fa, è arrivata in pronto soccorso con ferite alla testa e il volto tumefatto. L'aggressione è avvenuta in via Palermo, in pieno centro storico. La ragazzina sarebbe stata prima offesa e poi colpita a schiaffi e pugni dalle tre adolescenti che le avrebbero fatto pagare delle offese legate a questioni sentimentali. Dopo l’aggressione la quindicenne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia da un’ambulanza del 118. Una volta al pronto soccorso la minore è stata medicata, avendo riportato un trauma cranico e ferite al volto. Sul posto è intervenuta una volante della polizia.

