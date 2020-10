Eventi 387

Caltanissetta, questa sera il gruppo vocale "Amoris Laetitia" in concerto alla parrocchia San Domenico

Un'iniziativa promossa dalla federazione internazionale "Chorus Inside"

Redazione

18 Ottobre 2020 10:21

Riprendono a Caltanissetta i concerti del gruppo vocale Amoris Laetitia. Questa sera alla parrocchia San Domenico alle 18.30 l'evento "Rinascinchorus - Concerti per rilanciare la coralità italiana", un'iniziativa promossa dalla federazione internazionale "Chorus Inside", che prevede l'organizzazione di singoli eventi nel proprio territorio di appartenenza ma con risonanza nazionale, al fine di far ripartire, in totale sicurezza e rispetto delle norme anti covid, la cultura e la musica in italia.



