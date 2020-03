Cronaca 4635

Caltanissetta, quattro veicoli in fiamme ieri sera in via Dei Mille: indagano i carabinieri

Le fiamme, di probabile natura dolosa, sarebbero partite da un furgone cassonato Piaggio Porter, di proprietà di un 45enne

Rita Cinardi

05 Marzo 2020 09:19

Nella tarda serata di ieri in via dei Mille, intorno alle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme di un grosso incendio che ha coinvolto quattro mezzi parcheggiati uno vicino a l’altro. Le fiamme, di probabile natura dolosa, sarebbero partite da un furgone cassonato Piaggio Porter, di proprietà di un autotrasportatore 45enne, che è andato completamente distrutto. L’incendio si è propagato ai mezzi vicini danneggiando parzialmente un furgone Daily Iveco (sempre di proprietà dell'autotrasportatore), un’autovettura Opel Corsa e un camper Ducato. Sul posto i carabinieri che indagano sull’accaduto. (Foto archivio)

