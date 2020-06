Politica 317

Caltanissetta, quarta commissione consiliare: valorizzazione degli immobili per rigenerare la città

La IV Commissione Consiliare, presieduta dalla consigliera Marina Mancuso con il supporto dell' Assessore Luciana Camizzi, ha avviato l'attività di ricognizione degli immobili

Redazione

06 Giugno 2020 20:14

La rigenerazione di una citta' passa anche dai suoi immobili, che rappresentano una risorsa e un' occasione di crescita e sviluppo per il territorio nisseno sia in termini economici che materiali. Questo è il messaggio alla base del lavoro, della IV Commissione Consiliare, presieduta dalla consigliera Marina Mancuso con il supporto dell' Assessore Luciana Camizzi. Si è dato inizio all'attività di ricognizione degli immobili consistente nella loro valorizzazione.

Proprio gli immobili saranno esaminati, in previsione della eventuale alienazione o affidamento. L'analisi riguarderà anche i rapporti contrattuali in corso e verrà valutata la conformità al Regolamento.Il fine ulteriore è quello fornire risposte ad istanze ed esigenze del territorio.



