Cronaca 1543

Caltanissetta, quarantenne trovato con 7.42 grammi di hashish: denunciato

Altri tre giovani sono stati segnalati amministrativamente perché trovati in possesso di sostanza per uso personale

Redazione

18 Dicembre 2020 09:52

Nella serata di ieri 17 dicembre, personale della Polizia di Stato ha denunciato ex art. 73/5° del D.P.R. 309/90, un quarantenne nisseno, poiché trovato in possesso di gr. 7,42 di Hashish; nella circostanza tre giovani sono stati segnalati amministrativamente ex art. 75 D.P.R. 309/90.La sostanza è stata sequestrata e sottoposta ad un’analisi preliminare presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Caltanissetta che ha restituito esito positivo.



