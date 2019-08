Attualita 203

Caltanissetta, Pian del Lago: variazione orari d'apertura dello stadio Tomaselli

Dopo un'attenta valutazione sono stati rimodulati gli orari d'apertura dello stadio Tomaselli a partire da lunedì 5 agosto e fino al 15 settembre

Redazione

05 Agosto 2019 09:00

Nel mese di luglio e per il periodo estivo l'amministrazione aveva disposto l'apertura dello Stadio Tomaselli dalle 14 alle 23 per i giorni feriali, dal lunedì al sabato, al fine di consentire alla cittadinanza di usufruire di uno spazio in cui svolgere in sicurezza attività fisica e sportiva.Tuttavia dopo il monitoraggio delle attività e delle modalità di fruizione dell'impianto da parte della cittadinanza, è stata constatata una scarsissima presenza di sportivi nelle tarde ore serali ed in particolare dopo le 21,30 da cui derivano anche motivi di sicurezza per il personale comunale addetto alla custodia dell'impianto e soprattutto per i pochissimi sportivi che ne hanno usufruito.

Per tale motivo dopo un'attenta valutazione sono stati rimodulati gli orari d'apertura dello stadio Tomaselli a partire da lunedì 5 agosto e fino al 15 settembre. A far data dal 5 agosto l'impianto sarà aperto e fruibile secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 21,30; il sabato dalle ore 13:00 alle ore 20:00.

L'impianto rimarrà chiuso nella settimana di ferragosto dal 12 al 18 agosto e riaprirà lunedì 19 agosto. Dopo il 15 settembre sarà ripristinato il normale orario di apertura dalle 14 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 13 alle 19.



