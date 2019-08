Cronaca 2472

Caltanissetta, provoca incidente dopo aver bevuto e aver fatto uso di stupefacenti: a bordo c'era la figlia di 7 anni rimasta ferita

Un uomo di 29 anni è stato denunciato dopo essere finito contro quattro auto. Aveva la patente di guida sospesa

Redazione

23 Agosto 2019 13:58

ella giornata di ieri 22 agosto, personale del locale U.P.G.SP.- Sezione Volanti ha denunciato in stato di libertà il nisseno S.M. di anni 29 per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e guida senza patente.

Intorno alle ore 01.00 di ieri, la volante interveniva nella via Niscemi a seguito di incidente stradale tra due autovetture, una Nissan Quasqai condotta da D.M. di anni 28 e una Renault Megane alla cui guida si trovava il predetto S.M., unitamente alla figlia di anni 7 che, al momento dell’incidente, occupava il sedile lato passeggero anteriore.

Quest’ultima autovettura, dopo l’urto iniziale, andava ad impattare contro quattro autovetture in sosta e terminava la sua corsa contro il muro di un esercizio commerciale ivi insistente.

A seguito della collisione, la minore accusava forti dolori al braccio sx e trasportata al Pronto Soccorso veniva sottoposta ad intervento chirurgico a seguito della “frattura scomposta dell’omero sx”, con prognosi di gg. 30 s.c.

I conducenti dei due veicoli coinvolti venivano sottoposti agli esami volti a rilevare l’eventuale assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti, a seguito dei quali, il D.M. risultava negativo, mentre S.M. risultava avere un tasso alcoolemico elevatissimo, circa quattro volte superiore ai valori consentiti e positivo anche a quello tossicologico.

Da accertamenti, S.M. risultava avere la patente di guida sospesa e, nell’arco dell’ultimo biennio, era stato sanzionato altre due volte per guida con patente revocata, ragione per la quale, gli agenti procedevano al sequestro amministrativo del veicolo, risultato anche privo di revisione, ai fini della confisca.

