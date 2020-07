Cronaca 2573

Caltanissetta, protesta dei migranti al centro di Pian del Lago

Sul posto la polizia che sta deviando il traffico verso contrada Niscima

06 Luglio 2020 13:09

Stanno protestando da questa mattina una cinquantina di immigrati del centro di accoglienza di Pian del Lago. Motivo della protesta il ritardo dell'ente gestore nel distribuire pocket money e schede telefoniche. La prefettura sta intervenendo presso l'ente gestore per sbloccare la situzione Sul posto la polizia che sta deviando il traffico verso contrada Niscima. Al momento i funzionari della questura starebbero facendo opera di mediazione per convincere i migranti a far rientrare la protesta. (Foto archivio)

