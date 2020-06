Politica 562

Caltanissetta Protagonista rinnova le cariche: Toti Petrantoni è il presidente

Paola Mercurio nominata vicepresidente e Simone Cusimano segretario

25 Giugno 2020 09:51

Caltanissetta Protagonista ha rinnovato le cariche della propria Associazione.L’assemblea si è riunita Lunedì 22 Giugno alla presenza di numerosi soci e simpatizzanti, che in questi 14 anni hanno partecipato alle attività dell’Associazione.

L’assemblea, dopo alcuni interventi di analisi rivolti a prospettive future, ha deciso di affidare la Presidenza del gruppo a Toti Petrantoni.

Già Capogruppo in Consiglio Comunale, Toti Petrantoni è stato scelto e votato per acclamazione, :”...è lui la persona giusta per questo incarico, per l’autorevolezza, la determinazione e la continuità con la storia del gruppo.”

È stata nominata vicePresidente Paola Mercurio che tra l’altro ha ben figurato alle scorse amministrative nella lista proprio di Caltanissetta Protagonista. In fine è stato nominato anche il Segretario, nella persona di Simone Cusimano ormai tra i volti storici del gruppo di Caltanissetta Protagonista.

La crescita del gruppo in questi anni è stata esponenziale, tanto da essere stati in grado di arrivare per ben due volte al ballottaggio con il proprio candidato sindaco Michele Giarratana.

Il risultato della lista elettorale nel 2019, poi, è andato contro qualsiasi auspicio dimostrando di essere il primo partito del centrodestra in città, con il 14%.

Il neo Presidente, onorato per l’incarico assegnatogli, ha ringraziato tutti coloro i quali si sono spesi negli anni per il bene di Caltanissetta Protagonista, chi ha dedicato tempo e risorse anche candidandosi nelle liste alle scorse elezioni comunali, tutti quanti, pur essendo al di fuori del gruppo, quotidianamente apprezzano il costante lavoro dell’associazione per il bene della città.

“Siamo certi che continueremo nel solco già tracciato, con la serietà che in questi anni ci ha contraddistinto. Riusciremo a crescere ancor di più e a rincorrere nuovi obiettivi per rendere la nostra città e il nostro territorio un posto migliore di come lo abbiamo trovato.”- queste le parole di augurio per tutti pronunciate da Toti Petrantoni



