Caltanissetta Protagonista: "Dietro la piscina comunale una vera e propria discarica a cielo aperto"

Di seguito pubblichiamo l'interrogazione consiliare a firma dei consiglieri di Caltanissetta Protagonista

Redazione

22 Maggio 2020 09:05

I sottoscritti Mulè Giovanna, Giarratana Michele e Salvatore Petrantoni, Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista

PREMESSO



CHE ormai da alcuni mesi è stata segnalata la discarica a cielo aperto dietro la piscina comunale e più precisamente nella prosecuzione della Via degli orti;





ATTESO



CHE il materiale scaricato è evidentemente nocivo e pericoloso oltre ad essere indecoroso per tutta la cittadinanza;



CONSIDERATO



CHE quotidianamente i residenti della Via degli orti e i diversi scolari della scuola elementare assistono a questo scempio;



INTERROGA la S.V.



- per sapere se è previsto un rapido intervento per ripristinare il luogo e renderlo pulito e decoroso;

- se l’amministrazione ha valutato di collocare delle telecamere per videosorvegliare, controllare e punire i trasgressori;



