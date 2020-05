Attualita 46

Caltanissetta, preso d'assalto il numero verde del centro comunale di raccolta: on line il form per prenotare

In poco meno di 24 ore dalla riapertura totale del CCR di contrada Cammarella, sono pervenute oltre 3.000 telefonate

Redazione

30 Maggio 2020 15:35

In poco meno di 24 ore dalla riapertura totale del CCR di

contrada Cammarella, sono pervenute oltre 3.000 telefonate per le

prenotazioni per il conferimento. La prima data disponibile è sabato 6

giugno (prenotazioni registrate fino a venerdì 5 giugno).

Dusty si scusa per il disagio occorso e vista l'impossibilità di parlare con

un operatore a causa delle linee intasate, si comunica che a breve sarà

online il format per prenotare l'accesso al CCR.

Dusty segnala che in seguito all'intasamento delle linee telefoniche dei

numeri utili per la prenotazione (il numero verde 800 164 722 e il numero da

rete fissa 0934.584709), il server è in tilt nonostante l'implementazione di

rete della selezione passante. I tecnici stanno lavorando per ripristinare

la funzionalità in tempi celeri.



DUSTY ATTIVA LE PRENOTAZIONI ONLINE DAL SITO

<http://www.dusty.it/caltanissetta> www.dusty.it/caltanissetta



Vista l'impossibilità momentanea di poter procedere tramite linea telefonica

e non poter garantire con tempestività l'appuntamento per il conferimento,

gli utenti sono invitati ad effettuare la prenotazione attraverso il form

<https://servizioutenti.dusty.it/ut/caltanissetta/ccr>

https://servizioutenti.dusty.it/ut/caltanissetta/ccr che trovano all'interno

del sito <http://www.dusty.it/caltanissetta> www.dusty.it/caltanissetta.



Soluzione utile anche in futuro, per evitare di intasare nuovamente le linee

telefoniche. Il form online sarà disponibile da venerdì 4 giugno, e consentirà di fissare

gli appuntamenti a partire da sabato 6 giugno, giacché tramite numero verde,

sono pervenute prenotazioni fino al 5 giugno.

Si ribadisce che come da indicazioni dell'Amministrazione comunale,

l'accesso al CCR è consentito solo previa prenotazione. Si richiede pertanto

ai residenti di non assiepare gli ingressi, venendo meno alle disposizioni

di sicurezza anti-contagio Covid 19, e di presentarsi solo ed esclusivamente

se previa prenotazione online e/o telefonica (non appena sarà data

comunicazione del ripristino delle linee).

Si invitano i cittadini ad osservare queste disposizioni perché gli

operatori che presidiano il CCR sono autorizzati a far accedere solo gli

utenti che risultano prenotati.



