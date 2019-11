Cronaca 315

Caltanissetta. Pregiudicato in giro di notte con un tirapugni in tasca. Denunciato dalla Polizia di Stato

Gli agenti, nel corso dei servizi di pattugliamento in centro storico, alle 3.30 di venerdì hanno proceduto al controllo dell’uomo

Redazione

15 Novembre 2019 11:17

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un nisseno ventottenne per il reato di porto di armi o oggetti atti a offendere. Gli agenti, nel corso dei servizi di pattugliamento in centro storico, alle 3.30 di venerdì hanno proceduto al controllo dell’uomo, noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia. Il ventottenne è stato sottoposto a perquisizione personale e nella sua tasca destra gli agenti hanno trovato un tirapugni in metallo, oggetto dal potenziale offensivo letale del quale ne è vietato il porto in luogo pubblico. Il tirapugni è stato sequestrato, l’uomo denunciato.

