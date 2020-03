Cronaca 12961

Caltanissetta, pregano con le candele per esorcizzare il coronavirus ma scatenano un incendio

Madre e figlio di 74 e 46 anni stavano seguendo il rosario su una tv satellitare che invitava a posizionare ed accendere due candele sull'inferriata del balcone

Rita Cinardi

20 Marzo 2020 09:06

Avevano acceso due candele sul balcone di casa durante una preghiera per la pandemia ma si è scatenato un incendio. E' accaduto ieri sera, intorno alle 22, in un'abitazione di via Lombardo Radice a Caltanissetta. Madre e figlio di 74 e 46 anni stavano seguendo il rosario su una tv satellitare che invitava a posizionare ed accendere due candele sull'inferriata del balcone. La fiamma ha innescato un incendio partito dal tendone da sole rimasto aperto fino a raggiungere gli arredi del giardino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco,che hanno domato l'incendio, e la polizia. Il quarantaseienne è stato condotto all'ospedale dagli operatori del 118 per le ustioni, per fortuna non gravi, riportate alle mani.

Avevano acceso due candele sul balcone di casa durante una preghiera per la pandemia ma si è scatenato un incendio. E' accaduto ieri sera, intorno alle 22, in un'abitazione di via Lombardo Radice a Caltanissetta. Madre e figlio di 74 e 46 anni stavano seguendo il rosario su una tv satellitare che invitava a posizionare ed accendere due candele sull'inferriata del balcone. La fiamma ha innescato un incendio partito dal tendone da sole rimasto aperto fino a raggiungere gli arredi del giardino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco,che hanno domato l'incendio, e la polizia. Il quarantaseienne è stato condotto all'ospedale dagli operatori del 118 per le ustioni, per fortuna non gravi, riportate alle mani.

Coronavirus, gestione degli italiani che rientrano dall'estero

News Successiva Coronavirus. I morti in Italia superano quelli della Cina: ora sono 3.405. Ancora troppo alto il dato in Lombardia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare