Cronaca 4258

Caltanissetta, precipita in un pozzo profondo 5 metri: tirato fuori dai vigili del fuoco

L'uomo è stato trasportato in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

09 Maggio 2020 13:37

Incidente questa mattina in contrada Besaro dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo. Il 65enne nisseno stava effettuando dei lavori nel suo terreno quando, in maniera del tutto accidentale, è caduto facendo un volo di circa 5 metri. Subito i familiari hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e l'elisoccorso del 118. I vigili del fuoco sono riusciti a tirare fuori il 65enne mediante una scala. Per fortuna l'acqua all'interno raggiungeva l'altezza di un metro. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. (Foto Archivio)

