Cronaca 2870

Caltanissetta, povera e con 8 figli occupa un appartamento disabitato: affidata agli assistenti sociali

In questi mesi alla donna, che ha detto di vivere in condizioni disagiate, sarebbe stato anche tolto il reddito di cittadinanza

Rita Cinardi

21 Ottobre 2020 11:26

E' salita al quarto piano di uno stabile dell'Istituto Autonomo Case Popolari ha abbattuto una porta chiusa da mattoni e si è sistemata all'interno di un appartamento disabitato. Una donna di 39 anni, senza soldi e lavoro, e con 8 figli è stata sorpresa ieri mattina ad occupare abusivamente un alloggio disabitato, privo di utenze e arredi, in via Berlinguer. Quando è intervenuta la polizia la donna era già all'interno dell'appartamento in compagnia di 3 dei suoi figli. A quel punto la Polizia Municipale ha contattato gli assistenti sociali che hanno sistemato la 39enne a casa della madre. In questi mesi alla donna, che ha detto di vivere in condizioni disagiate, sarebbe stato anche tolto il reddito di cittadinanza. Adesso, con tutta probabilità, sarà anche denunciata per danneggiamento e occupazione abusiva.

