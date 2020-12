Cronaca 829

Caltanissetta, posti di blocco e controlli rafforzati in occasione delle feste: vertice in prefettura

In vista del Natale, nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", è stato deciso di potenziare la presenza delle forze dell'ordine

Redazione

18 Dicembre 2020 12:35

Il Prefetto Cosima Di Stani ha presieduto nella giornata dello scorso 17 dicembre una Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze con i Responsabili Provinciali delle Forze di Polizia finalizzata a valutare le modalità di attuazione, in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno ed inizio del nuovo anno, di dispositivi di prevenzione a carattere generale di controllo del territorio della provincia di Caltanissetta in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica. Nella circostanza è stato disposto l’espletamento da parte delle Forze dell’ordine, con il concorso delle Polizie locali e del personale militare operante in questa provincia nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, di rigorosi servizi di prevenzione che saranno diversamente effettuati in relazione alle località maggiormente popolate, attuando in particolare attenti controlli sull’osservanza del divieto di mobilità nei giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio, nonché sul rispetto del cd “coprifuoco” dopo le ore 22.00. È stata altresì condivisa l’attuazione di attenti servizi di controllo sulla mobilità intercomunale e interprovinciale, i quali saranno svolti anche con l’intervento della Polizia Stradale nell’ambito dei compiti d’istituto, con una particolare attenzione alla mobilità di accesso alla provincia nissena mediante interventi preventivamente pianificati. Il rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo, sia in modalità interforze che in autonomia da parte delle singole Forze di Polizia, sarà attuato in tutti i comuni della provincia di Caltanissetta a supporto delle iniziative delle Polizie locali. Le anzidette misure verranno operativamente pianificate in dettaglio in un apposito tavolo tecnico in Questura ove sarà previsto l’impiego del maggior numero possibile di unità di personale automontato e appiedato in divisa, per la massima visibilità, nonché l’utilizzo di mezzi aerei delle Forze di Polizia. L’intensificazione dei controlli riguarderà il rispetto delle misure governative di contenimento della diffusione del contagio da parte degli esercizi pubblici e commerciali, in particolare sulla predisposizione dei cartelli con il numero massimo di clienti, dei centri commerciali.

