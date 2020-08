Cronaca 3975

Caltanissetta, positivo al coronavirus un paziente rientrato da Malta. Altri 2 ricoverati al Sant'Elia

Inoltre due persone sono state dimesse presso la RSA di viale Luigi Monaco

Rita Cinardi

12 Agosto 2020 08:25

Ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta il paziente positivo al coronavirus che si trovava in isolamento domiciliare a Butera presso la UOC Malattie Infettive di Caltanissetta. Insieme a lui è stato ricoverato anche un paziente positivo proveniente dall'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Sempre ieri sono stati dimessi presso la RSA di viale Luigi Monaco due pazienti che erano ricoverati sempre in Malattie Infettive (uno di Gela e uno di Butera). Si registra inoltre in isolamento domiciliare un paziente di Caltanissetta proveniente da Malta. E' quanto emerge dal consueto bollettino diramato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Sono in tutto 7 i pazienti positivi a Caltanissetta. Di questi, 4 sono ricoverati in Malattie Infettive e 3 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 181 i pazienti guariti nella nostra provincia da inizio epidemia e 15 i deceduti (compresi 2 fuori provincia). A Caltanissetta non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile.

