Cronaca 28366

Positivo al coronavirus titolare bancarella di frutta e verdura a San Cataldo: Asp comincia a mappare eventuali contatti

Il Comune sta procedendo alla sanificazione dei luoghi e ha trasmesso all'Asp residenza di tutte le persone dello stesso nucleo familiare

Redazione

18 Marzo 2020 11:22

E' risultato positivo al coronavirus il titolare di una bancarella di frutta e verdura di San Cataldo, appartenente alla famiglia Messineo. Il Comune sta procedendo alla sanificazione dei luoghi e ha trasmesso all'Asp la residenza di tutte le persone dello stesso nucleo familiare. E' necessario che chi abbia avuto un contatto con loro si ponga in quarantena. Il contagio sarebbe avvenuto attraverso un familiare, cioè il giovane di San Cataldo risultato positivo al coronavirus. Il titolare della bancarella di frutta e verdura è ricoverato con sintomi non gravi. Precisazioni arrivano dal sindaco Roberto Gambino: "Non si tratta come si è detto in prima battuta del titolare della bancarella di Santa Lucia a Caltanissetta, il sigor Guttilla, totalmente estraneo alla vicenda".

Il sindaco Gambino e una parente del paziente positivo al coronavirus chiariscono: "Si tratta del titolare della bancarella a San Cataldo"

