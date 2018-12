Attualita 139

Caltanissetta, poche luci sulla processione dell'Immacolata: si lamentano cittadini e commercianti

La festa dell'8 dicembre è quella che per tradizione avvicina tutti al Natale e segna l'accendersi di luci e colori

Redazione

09 Dicembre 2018 16:08

In una città dove le luminarie di Natale sono state accese solo in piazza Garibaldi e nel tratto pedonalizzato di corso Umberto suscitando non poche critiche, ieri nel giorno dell’Immacolata il centro storico si è ravvivato grazie alla processione della Madonna che riesce come sempre a coinvolgere migliaia di persone.La festa dell’8 dicembre è quella che per tradizione avvicina tutti al Natale e segna l’accendersi di luci e colori creando così animazione e magari il piacere di scendere in centro per fare shopping.

Nel capoluogo i ritardi nella collocazione degli archi si sono fatti sentire perché a parte piazza Garibaldi (una serie di lunghissime file che collegano la Cattedrale con San Sebastiano) e corso Umberto (da Palazzo del Carmine al Collegio) nel resto di quello che dovrebbe essere il salotto buono della città tutto è rimasto prima, ovvero con l’illuminazione di tutti i giorni.



