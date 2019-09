Cronaca 1839

Caltanissetta, picchiata dal compagno donna finisce in ospedale: interviene la polizia

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso

Rita Cinardi

27 Settembre 2019 08:43

Lite degenerata questa notte poco prima dell'una in una appartamento di via Rosso di San Secondo. Una quarantenne è stata aggredita dal suo compagno che le ha procurato un trauma facciale. I residenti avrebbero sentito le grida provenire dall'appartamento. Dopo le urla però l'uomo ha colpito la sua compagna accanendosi sul volto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui è stata riscontrata la frattura del naso. La donna presentava anche un grosso ematoma all'occhio. Alla fine il medico l'ha dimessa con trenta giorni di prognosi. A chiamare le forze dell'ordine sarebbe stato un parente della donna allarmato per quanto era accaduto. Poco dopo è intervenuta la polizia.







Lite degenerata questa notte poco prima dell'una in una appartamento di via Rosso di San Secondo. Una quarantenne è stata aggredita dal suo compagno che le ha procurato un trauma facciale. I residenti avrebbero sentito le grida provenire dall'appartamento. Dopo le urla però l'uomo ha colpito la sua compagna accanendosi sul volto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui è stata riscontrata la frattura del naso. La donna presentava anche un grosso ematoma all'occhio. Alla fine il medico l'ha dimessa con trenta giorni di prognosi. A chiamare le forze dell'ordine sarebbe stato un parente della donna allarmato per quanto era accaduto. Poco dopo è intervenuta la polizia.







Caltanissetta, ragazzino vaga sull'autostrada A19: la Polizia Stradale lo riaffida alla comunità

News Successiva Arresto cardiaco a scuola: studente di 17 anni salvato dal prof di ginnastica

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews