Caltanissetta piange Totò Scarantino, un cameraman che ha immortalato la storia della città

Se n'è andato all'età di 63 anni, Totò Scarantino. Da alcuni anni aveva dei problemi di salute e non svolgeva più la sua attività professionale

Redazione

13 Ottobre 2020 19:08

Si è spento all'età di 63 anni Totò Scarantino, uno dei primi cameramen della città di Caltanissetta. Totò, con la sua immancabile telecamera, ha raccontato Caltanissetta e il suo territorio sotto tante sfaccettature. Girava per tutto il territorio e correva in maniera instancabile da un punto all'altro della città e dell'intera provincia per raccontare storie di cronaca, immortalare personaggi, portare nelle case degli spettatori la vita di tutti i giorni. Per anni è stato corrispondente di Antenna Sicilia ma ha anche lavorato per la Rai. Negli ultimi anni della sua vita, ha iniziato ad avere dei problemi di salute. Se ne va una persona sempre disponibile con tutti e generosa. Un vero professionista nel suo campo, un cameraman vecchio stampo che stava, come si dice nel gergo giornalistico, sul pezzo. Una persona che amava la vita, sempre sorridente e che affrontava i problemi e le difficoltà con determinazione. Totò lascia un vuoto incolmabile, tra quanti lo conoscevano e tra quanti hanno lavorato al suo fianco. Alla famiglia le più sentite condiglianze dell'editore, del direttore e dello staff tecnico e giornalistico della nostra testata.

