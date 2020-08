Cronaca 523

Caltanissetta, persecuzioni e minacce continue contro la ex: 33enne arrestato dalla polizia

Le reiterate minacce all’ex e le continue violazioni delle misure imposte dal Giudice, stamattina hanno aperto le porte del carcere Malaspina all’uomo

03 Agosto 2020 13:25

I poliziotti della sezione volanti stamattina hanno tratto in arresto Ghani Usman, cittadino di nazionalità pakistana di 33 anni, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica, per atti persecutori e minacce. L’uomo, lo scorso mese di maggio, era stato arrestato nella flagranza di reato dall’equipaggio di una volante intervenuto presso un’abitazione del centro storico. I poliziotti avevano sorpreso l’uomo mentre cercava di forzare la porta d’ingresso dell’abitazione della ex, insultando e minacciando la donna. La vittima aveva riferito agli agenti di aver intrattenuto una relazione con l’uomo e, dopo la separazione da questi, di aver subito continui maltrattamenti, minacce e atti persecutori che la facevano vivere, ormai da tempo, in un continuo stato di paura. In pochi mesi da quando la relazione ha avuto termine la donna ha, infatti, presentato diverse denunce per maltrattamenti e atti intimidatori. L’arrestato ha violato, in più occasioni, le prescrizioni imposte dal giudice, evadendo dagli arresti domiciliari e, in ultimo, ha disatteso anche la misura del divieto di dimora nel comune di Caltanissetta continuando a perseguitare e minacciare la donna che l’avrebbe cosparsa di benzina e bruciata. Dopo le formalità di rito gli agenti hanno condotto Ghani Usman presso il carcere Malaspina di Caltanissetta a disposizione dell’A.G.

