Cronaca 2855

Caltanissetta, perquisizioni in centro storico: cinese trovata con 4 mila euro in contanti rimpatriata

La donna, che probabilmente esercitava attività di prostituzione, è stata espulsa dal territorio nazionale

Redazione

18 Maggio 2019 10:15

I poliziotti della sezione volanti tra giovedì e venerdì hanno eseguito una serie di servizi, disposti dal Questore di Caltanissetta Giovanni Signer, finalizzati a garantire un maggior controllo del territorio nel centro storico del capoluogo nisseno. Al termine degli stessi sono state identificate 76 persone, 32 delle quali con precedenti, controllati 712 veicoli, anche grazie al sistema d’individuazione Mercurio, denunciati due automobilisti per guida in stato di ebbrezza, eseguite sei perquisizioni personali e rilevate undici contravvenzioni al codice della strada. Controllate, inoltre, ventotto persone sottoposte a misure anticrimine: detenzione domiciliare, arresti domiciliari e sorveglianza speciale. Inoltre, in via Mangione, presso un’abitazione privata, è stata individuata una donna di nazionalità cinese, priva di documenti e permesso di soggiorno. Di seguito alla perquisizione domiciliare gli agenti hanno sequestrato la somma di 4.040 euro in contanti, in biglietti di diverso taglio, dei quali la donna non ha saputo indicare la provenienza. La donna, che probabilmente esercitava attività di prostituzione, è stata espulsa dal territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Caltanissetta e accompagnata presso il centro di permanenza di Ponte Galeria, a Roma, in attesa del rimpatrio per il Paese d’origine.

