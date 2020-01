Cronaca 116

Caltanissetta perde uno dei suoi sacerdoti più amati: è morto don Ivan Graci. Aveva 42 anni

Don Ivan è stato ordinato sacerdote il 27 settembre 2006. In tantissimi oggi piangono la sua scomparsa

Rita Cinardi

02 Gennaio 2020 02:29

Lutto a Caltanissetta per la scomparsa di Don Ivan Graci, morto nel giorno di Capodanno al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia. La triste notizia è arrivata attorno alle 20.30: il giovane sacerdote che recentemente era stato colpito da una malattia cardiaca non ce l'ha fatta. Nato a Caltanissetta il 19 settembre del 1977, don Ivan è stato ordinato diacono il 23 settembre 2006, mentre il 27 settembre dello stesso anno è divenuto sacerdote. Un sacerdote amatissimo in città. Oggi moltissimi giovani piangono la sua scomparsa. Subito dopo la triste notizia il vescovo Mario Russotto, accompagnato dal vicario Don Pino La Placa si è recato all'ospedale Sant'Elia. In serata è stato un continuo viavai di sacerdoti, familiari e amici che hanno voluto dare l'ultimo addio al sacerdote.

