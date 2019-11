Cronaca 2595

Caltanissetta, perde il controllo dell'auto e si cappotta: incidente nella notte in via Due Fontane

La conducente del mezzo, una ragazza di 18 anni, è stata soccorsa dal 118. Quando gli operatori sono arrivati era in evidente stato di choc

Rita Cinardi

21 Novembre 2019 08:31

Incidente autonomo questa notte in via Due Fontane. Un'auto è uscita fuori strada e si è capovolta sulla carreggiata. A bordo della Lancia Y una ragazza nissena di 18 anni M.G. le iniziali. La giovane automobilista, intorno all'una di notte, stava percorrendo la strada diretta a Caltanissetta quando, per motivi in corso d accertamento, all'altezza della scuola, ha perso il controllo del mezzo. L'auto è uscita fuori strada e infine si è cappottata. A soccorrerla, in un primo tempo, gli automobilisti di passaggio che hanno immediatamente contattato il 118 e la polizia. All'arrivo dell'ambulanza la diciottenne era in evidente stato di agitazione per quanto appena accaduto ma, per fortuna, aveva riportato soltanto lievi ferite. La giovane è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi. (Foto Seguo News)





