Cronaca 1064

Caltanissetta, perde il controllo dell'Ape e si schianta contro il muro: conducente ferito

Il conducente del mezzo, un 65enne, è rimasto ferito alla testa perdendo molto sangue

Redazione

27 Maggio 2020 19:00

Incidente oggi pomeriggio in via Angeli. Un uomo era a bordo della sua Ape quando, a quanto pare per evitare l'impatto con un'altra auto che proveniva dal lato opposto, si è schiantato contro un muro. Il conducente del mezzo, un 65enne, è rimasto ferito alla testa perdendo molto sangue. Le persone presenti sul posto hanno contattato immediatamente i soccorsi e poco dopo è intervenuta la polizia e un'ambulanza del 118. Il 65enne, I.G. le iniziali è stato condotto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui è stata suturata la ferita alla testa e sono state riscontrate varie contusioni. (Foto Seguo News)

Incidente oggi pomeriggio in via Angeli. Un uomo era a bordo della sua Ape quando, a quanto pare per evitare l'impatto con un'altra auto che proveniva dal lato opposto, si è schiantato contro un muro. Il conducente del mezzo, un 65enne, è rimasto ferito alla testa perdendo molto sangue. Le persone presenti sul posto hanno contattato immediatamente i soccorsi e poco dopo è intervenuta la polizia e un'ambulanza del 118. Il 65enne, I.G. le iniziali è stato condotto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui è stata suturata la ferita alla testa e sono state riscontrate varie contusioni. (Foto Seguo News)

Caltanissetta, centro comunale di raccolta: da domani accesso tutti i giorni, anche la domenica

News Successiva Coronavirus, bollettino del 27 maggio: in Italia risale il numero dei morti e dei contagiati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare