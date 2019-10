Cronaca 814

Caltanissetta, pedone travolto da un'auto in viale della Regione trasportato in codire rosso all'ospedale

La vittima dell'incidente avrebbe riportato vari traumi tra cui una frattura di femore

18 Ottobre 2019

Grave incidente questa mattina all'incrocio tra via Malta e via Redentore dove un quarantenne è stato travolto da una Peugeot 208. L'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito. Subito l'automobilista è sceso per prestare soccorso insieme ad altri passanti. La vittima dell'incidente avrebbe riportato vari traumi tra cui una frattura di femore. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove attualmente è sottoposto a esami diagnostici.

