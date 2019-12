Cronaca 1683

Caltanissetta. Pedone investito muore dopo sei giorni di agonia: gravissimi i traumi riportati

Alla guida del veicolo, una Ford Kuga, un uomo di 54 anni, G.S. le iniziali che adesso sarà indagato per omicidio stradale

Rita Cinardi

24 Dicembre 2019 09:30

E' morto questa mattina al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia Umberto Sanguedolce, 89 anni, a seguito dei gravi traumi riportati in un incidente. L'uomo era stato investito da un'auto la sera del 18 dicembre mentre camminava a piedi in via Don Minzoni. Alla guida del veicolo, una Ford Kuga, un uomo di 54 anni, G.S. le iniziali che adesso sarà indagato per omicidio stradale. L'incidente era avvenuto nei pressi del locale "Il boschetto". Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

E' morto questa mattina al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia Umberto Sanguedolce, 89 anni, a seguito dei gravi traumi riportati in un incidente. L'uomo era stato investito da un'auto la sera del 18 dicembre mentre camminava a piedi in via Don Minzoni. Alla guida del veicolo, una Ford Kuga, un uomo di 54 anni, G.S. le iniziali che adesso sarà indagato per omicidio stradale. L'incidente era avvenuto nei pressi del locale "Il boschetto". Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

Caltanissetta, ha incendiato otto auto per vendicarsi della sua ex: arrestato un 28enne

News Successiva Alberi spezzati e pali pericolanti: decine gli interventi in provincia di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare