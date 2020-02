Cronaca 1959

Caltanissetta, pedone investito da un Suv trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia

L'uomo è rimasto a terra con la testa sanguinante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e il 118

Rita Cinardi

27 Febbraio 2020 09:46

Incidente questa mattina intorno alle 9.15 all'incrocio tra via Guastaferro e via Turati. Un settantenne stava attraversando la strada quando è stato travolto da un Suv guidato da una donna di circa 40 anni. L'uomo, dopo il violento impatto con l'asfalto, è rimasto a terra con la testa sanguinante. Il settantenne, ferito e sotto choc, non è riuscito ad alzarsi. Sul posto sono arrivati poco dopo gli agenti della Polizia Municipale e gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia

