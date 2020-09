Politica 87

Caltanissetta, Pd: il circolo Guido Faletra e i Giovani Democratici ripartono dalla formazione politica

L’iniziativa vuole offrire un’opportunità di approfondimento e di formazione per le giovani generazioni e per chiunque voglia riflettere sul ruolo che la politica è chiamata a svolgere

22 Settembre 2020 16:13

Giovedì 24 settembre, alle ore 18:30 sarà inaugurata una scuola di formazione politica dedicata alla memoria dell’Onorevole Mario Arnone, deputato nazionale e regionale del PCI, storico rappresentante della sinistra nissena e punto di riferimento culturale per generazioni di democratiche e democratici.Il ciclo di seminari inizierà con una lezione dedicata al rapporto tra Etica e Politica, che sarà tenuta dal prof. Salvatore Farina, amico personale dell’Onorevole Arnone e autorevolissimo docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta.

L’iniziativa vuole offrire un’opportunità di approfondimento e di formazione per le giovani generazioni e per chiunque voglia riflettere sul ruolo che la politica è chiamata a svolgere di fronte alle sfide del nostro tempo. La scuola di formazione politica Mario Arnone sarà quindi uno spazio aperto a tutte e tutti, indipendentemente dall’appartenenza partitica o associativa. Nel corso dei diversi seminari saranno affrontati i temi più attuali del dibattito politico: il futuro dell’Europa, la crescita delle disuguaglianze e la necessità di scelte che le contrastino, i mutamenti ambientali e le prospettive di riconversione ecologica dell’economia, il governo delle migrazioni e le politiche di inclusione.

Non mancheranno inoltre appuntamenti dedicati alla storia delle culture politiche che hanno dato origine al Partito Democratico: il comunismo italiano, il socialismo democratico e liberale, il cattolicesimo sociale, l’ecologismo, la cultura laica e repubblicana e l’esperienza femminista.

In un contesto sempre più segnato dall’improvvisazione e dalla superficialità, la nostra ambizione è quella di contribuire alla crescita di una nuova generazione di donne e uomini capaci di vivere la politica con passione, competenza e visione.

In occasione dell’appuntamento di giovedì 24 settembre sarà inaugurata anche la biblioteca civica del Circolo PD Guido Faletra, recentemente arricchita dalla donazione ricevuta dall’associazione “Tra le righe” e finalmente restituita alla fruizione delle nissene e dei nisseni, che potranno accedervi settimanalmente per consultarne i volumi e richiederli in prestito.

Insomma, il Partito Democratico di Caltanissetta ed i Giovani Democratici sono in campo per offrire alle nissene ed ai nisseni un’occasione di partecipazione e di impegno, volta ad aprire una prospettiva politica nuova.

Per chiunque volesse partecipare, l’appuntamento è per Giovedì 24 settembre, alle ore 18:30, presso i locali del Circolo Guido Faletra in via Salvo d’Acquisto 113-115.

Il Circolo PD Guido Faletra

Il Circolo GD Adnan Siddique





