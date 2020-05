Politica 731

Caltanissetta, Pd circolo "Centro Storico": Federica Giorgio confermata segretaria, Marco D'Arma nuovo presidente

Ieri 23 Maggio 2020 si è svolto il congresso in via telematica del circolo Centro Storico del Pd di Caltanissetta, alla presenza del presidente del seggio David Amico e il garante Gabriele Amico

Redazione

25 Maggio 2020 07:56

I componenti dell’assemblea hanno espresso la necessità di ripartire soprattutto dopo quello che è successo in questi mesi, una pandemia che ha stravolto tutte le nostre priorità è necessità. L’assemblea ha votato all’unanimità la già segretaria, Federica Giorgio e ed il nuovo Presidente Marco D’Arma, giovane neo iscritto al Partito Democratico, da sempre impegnato e sensibile rispetto alle tematiche più delicate della nostra città, come quelle del Centro Storico e dei quartieri in esso presenti.“Ringrazio tutti gli iscritti per aver confermato la fiducia nei miei confronti, una riconferma che ricorderò ancora di più, non solo per le modalità cui non eravamo abituati, ma perché avviene nel giorno del ricordo della strage di Capaci, una delle pagine più tristi della storia della nostra Terra. Questi ultimi anni non sono stati anni facili, il Partito Democratico ha affrontato una grande crisi, che non è ancora terminata. Con non poca fatica abbiamo messo ordine all’interno dei circoli, un lavoro necessario per poter dare valore ai territori, e agli iscritti . Adesso è tempo di mettere da parte i rancori e le incomprensioni, è necessario essere uniti, soprattutto dopo la crisi mondiale cui stiamo assistendo.Quelli a venire saranno anni in cui bisognerà rimboccarsi le maniche. C’é molto da fare, bisognerà riscrivere l’agenda politicain virtù degli ultimi accadimenti, e credo che questo sia il momento migliore per farlo, essendo in pieno congresso regionale. È necessario ricostruire e ripartire.

Metterò come sempre tutto il mio impegno affinchè si possa dare un contributo reale ai problemi urgenti della nostra cittá. E’ quanto afferma la segretaria Federica Giorgio.



