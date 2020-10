Cronaca 7829

Caltanissetta, pazienti fermi in ambulanza da ore: hanno il Covid ma al Sant'Elia non ci sono posti letto

A contattare la nostra redazione il giornalista Totò Arancio. Sul posto anche la polizia

Rita Cinardi

21 Ottobre 2020 19:44

Due pazienti sono in attesa da oggi pomeriggio di essere ricoverati al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia dove non ci sono più posti letto. I pazienti, che al momento stazionano fuori all'interno delle ambulanze, provengono dalla provincia di Agrigento. Alcuni parenti hanno contattato le forze dell'ordine per segnalare quanto sta accadendo. "Uno dei pazienti è mia sorella - racconta Totò Arancio - ha febbre da diversi giorni, ha fatto il tampone ed è positivo. Le stanno facendo ossigenoterapia sull'ambulanza, ha la saturazione bassa e tosse, non riesce neanche a parlare. Veniamo da Favara e siamo fermi dalle 14". L'Asp di Caltanissetta al momento sta cercando delle soluzioni. "Il numero dei pazienti - spiega il direttore sanitario Marcella Santino - purtroppo è aumentato in maniera improvvisa ed espoenziale. Domani aprirà l'Rsa di via Luigi Monaco con 30 posti letto. Avevamo detto il 30 ottobre ma anticipiamo l'apertura a domani. Per i due pazienti in ambulanza è stata allertata la direzione medica di presidio, Luciano Fiorella e il bed manager, Benedetto Trobia, che stanno cercando la soluzione più adeguata". Un primo posto è stato trovato dal bed maanger. "Abbiamo appoggiato uno dei due pazienti fermi in ambulanza in terapia intensiva Covid-19 pur non necessitando di rianimazione. Il secondo paziente è entrato nel pronto soccorso infettivologico per le cure del caso alla fine delle quali il dirigente medico di guardia deciderà se ricoverarlo o meno".

