Caltanissetta, paziente ricoverato in Rianimazione con una polmonite: si attende l'esito del tampone

Dopo essere stato intubato il paziente, questa mattina, è stato trasportato al reparto di Rianimazione e adesso si attende l'esito del tampone per il coronavirus

Rita Cinardi

18 Marzo 2020 09:23

Ricoverato nella notte un uomo di San Cataldo di 67 anni giunto al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia, istituito dall'Aps, in gravi condizioni. L'uomo, che avrebbe anche altre patologie, è arrivato in ospedale con febbre e una grave insufficienza respiratoria. La tac avrebbe evidenziato una grave polmonite. Dopo essere stato intubato il paziente, questa mattina, è stato trasportato al reparto di Rianimazione e adesso si attende l'esito del tampone per il coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati effettuati altri 7 tamponi su altrettanti pazienti e si attende il risultato. Intanto l'invito dell'Asp di Caltanissetta ai cittadini è quello di rimanere a casa e uscire solo nei casi di stretta necessità. In questi giorni l'Asp di Caltanissetta ha fornito alla questura le liste di coloro che si sono registrati sul sito dopo essere arrivati dal Nord Italia. I poliziotti stanno accertando se le persone facenti parte di questo elenco stanno rispettando l'isolamento obbligatorio per 14 giorni dalla data dell'arrivo. E ieri la Digos ha denunciato un uomo che, pur essendo tornato da una regione del Nord Italia se ne era andato a spasso per la città.

