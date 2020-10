Cronaca 2778

Caltanissetta, paziente muore al reparto di Rianimazione Covid-19 del Sant'Elia

L'anziano era arrivato a fine settembre in ospedale con forti dolori allo stomaco. Prima di essere sottoposto a intervento era stato sottoposto a tampone che aveva dato esito positivo

Rita Cinardi

12 Ottobre 2020 22:47

E' morto questa sera nel reparto di Rianimazione Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta un 79enne di Niscemi che era arrivato a fine settembre per forti dolori allo stomaco. Prima di sottoporlo all'intervento per la rimozione della colecisti, i medici, come da prassi, avevano sottoposto l'anziano al tampone per coronavirus. Quest'ultimo aveva dato esito positivo. Per questo motivo, dopo l'operazione chirurgica, è stato ricoverato in Malattie Infettive. Fino al 3 ottobre quando le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito al reparto di Rianimazione Covid-19. In serata purtroppo è deceduto. Si tratta dunque della diciassettesima vittima positiva al coronavirus della provincia di Caltanissetta. Altre due persone sono decedute in ospedali fuori provincia.

