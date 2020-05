Cronaca 1459

Caltanissetta, paziente di 80 anni dimessa dalla terapia intensiva Covid del Sant'Elia

Oggi è stata dimessa dalla terapia intensiva e andrà a completare le cure nel reparto di cardiologia

Rita Cinardi

02 Maggio 2020 11:57

Dimessa questa mattina dalla terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia, diretto dal primario Giancarlo Foresta, una paziente di Mussomeli di 80 anni, V. C. le iniziali. L'anziana signora era ricoverata dal 20 aprile. Era arrivata con grave insufficienza respiratoriae e febbre. Dalla tac era emersa una polmonite interstiziale bilaterale per questo era stata immediatamente intubata. Il tampone ha sempre dato esito negativo ma la paziente, viste la tac tipica da Covid-19 è stata trattata con le terapie previste dal protocollo per la cura del coronavirus. Oggi è stata dimessa dalla terapia intensiva e andrà a completare le cure nel reparto di cardiologia viste le sue patologie pregresse.

