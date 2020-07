Cronaca 881

Caltanissetta, paura per un incendio al parco archeologico Palmintelli. Le fiamme lambiscono anche il Palazzo di Giustizia

Una nube di fumo densa ha destato non poche preoccupazioni tra i residenti

Rita Cinardi

07 Luglio 2020 16:51

Paura oggi pomeriggio per un incendio, quasi certamente di natura dolosa, divampato al parco archeologico Palmintelli, in piena città. Un incendio di vaste proporzioni che ha procurato allarme non solo tra i residenti delle zone di viale della Regione e via Libertà ma anche tra i dipendenti del Palazzo di Giustizia, visto che le fiamme hanno investito anche una catasta di legno all’interno della nuova ala. Come ogni anno il parco archeologico lasciato all'incuria e pieno di erbacce è stato terreno fertile per i piromani che hanno dato fuoco alle sterpaglie. Questo infatti sembrerebbe essere accaduto visto che all'interno del parco sono stati innescati diversi focolai. Pronto l'intervento dei vigli del fuoco, sotto la guida del comandante provinciale Gianfranco Scarciotta, che hanno spento le fiamme. Una nube di fumo densa ha destato non poche preoccupazioni tra i residenti. Adesso si è alla ricerca dei responsabili. Le fiamme hanno distrutto piante, alberi ed essenze presenti all'interno del parco.

