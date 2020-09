Cronaca 5293

Caltanissetta, auto prende fuoco mentre è in marcia: paura in via Turati

In seguito all'incendio, del quale è stata accertata la natura accidentale, la strada è rimasta chiusa per diverso tempo

Rita Cinardi

11 Settembre 2020 10:17

Galllery

Incendio d'auto questa mattina in via Turati. Un uomo stava percorrendo la strada a bordo di una Citroen Picasso quando il mezzo è andato a fuoco sembrerebbe per il surriscaldamento della batteria. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, insieme a pattuglie di polizia e carabinieri che hanno gestito la viabilità. In seguito all'incendio, del quale è stata accertata la natura accidentale, la strada è rimasta chiusa per diverso tempo, anche per consentire la pulizia del manto stradale. L'automobilista non ha riportato ferite. (Foto Seguo News)

Incendio d'auto questa mattina in via Turati. Un uomo stava percorrendo la strada a bordo di una Citroen Picasso quando il mezzo è andato a fuoco sembrerebbe per il surriscaldamento della batteria. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, insieme a pattuglie di polizia e carabinieri che hanno gestito la viabilità. In seguito all'incendio, del quale è stata accertata la natura accidentale, la strada è rimasta chiusa per diverso tempo, anche per consentire la pulizia del manto stradale. L'automobilista non ha riportato ferite. (Foto Seguo News)

Caltanissetta, rifiuti dati alle fiamme in centro storico: danneggiato un edificio

News Successiva Caltanissetta, violazione misure anticontagio: sanzionati il titolare di una sala giochi e sette avventori

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare