Cronaca 444

Caltanissetta, paura a Pian del Lago: perde il controllo dell'auto e si cappotta

Il conducente, un uomo di 68 anni, è rimasto miracolosamente illeso e nonostante l'arrivo di un'ambulanza, ha rifiutato di essere trasferito in ospedale

Redazione

25 Dicembre 2019 20:21

Incidente autonomo oggi pomeriggio intorno alle 19.30 in viale Stefano Candura nei pressi dello stadio Pian del Lago. Un uomo di 68 anni di Favara era a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L'auto si è ribaltata. Il conducente, rimasto miracolosamente illeso, ha rifiutato i soccorsi del 118 nonostante sia stata inviata un'ambulanza. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo quanto accaduto. (foto seguo news)

