Caltanissetta, "Passaggio della Campana" per i Lions: il nuovo presidente è Alessandra Dibartolo

Il Presidente uscente Dott. Michele Vitale ha illustrato attraverso un filmato tutti i services e gli interventi di un anno

Redazione

03 Luglio 2018 08:59

Sabato sera, nella splendida cornice di Villa Barile si è svolta la cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club di Caltanissetta. Il Presidente uscente Dott. Michele Vitale ha illustrato attraverso un filmato tutti i services e gli interventi che il Club ha posto in essere in quest’anno sociale che è stato denso di contenuti, di attività e di interventi sempre proiettati all’esterno del club verso la cittadinanza e le istituzioni.

I soci tutti hanno così avuto modo di constatare di essere stati attori e protagonisti di tante e qualificatissime attività che hanno contribuito a rendere visibili tutte quelle iniziative che hanno arricchito di contenuti quanto destinato dallo statuto e dagli scopi del lionismo al bene della collettività ed al rapporto fattivo e concreto con le istituzioni, che sempre e di buon grado, hanno accettato i nostri interventi nelle più disparate occasioni.

La serata ha visto anche l’intervento del nuovo Presidente eletto per il prossimo anno sociale: la Dott.ssa Alessandra Dibartolo, la quale ha tracciato le linee guida che qualificheranno il proprio anno soffermandosi sugli interventi che la stessa ha ritenuto di particolare importanza e di spessore.

E’ altresì intervenuto il Presidente della VIII Circoscrizione del Lions Clus Sicilia che si è complimentato vivamente con il Presidente Vitale per l’attività svolta che lo stesso ha definito di grande spessore e di qualificatissima rilevanza sociale e culturale. Lo stesso ha poi augurato al presidente entrante Dott.ssa Dibartolo un anno speciale pregno di iniziative e di services come quello appena trascorso.

Avv. Giuseppe Giunta Cerimoniere del Club.



