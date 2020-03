Cronaca 533

Caltanissetta, parte la raccolta differenziata anche in contrada La Spia e Cammarella

Si raccomanda tassativamente l’utilizzo del calendario settimanale della raccolta differenziata e si ricorda che i rifiuti non conformi, saranno etichettati con il bollino rosso e non saranno ritirati dal personale ecologico Dusty

Redazione

06 Marzo 2020 16:42

Dusty comunica alla cittadinanza di Caltanissetta che da lunedì 9 marzo 2020saranno rimossi tutti i contenitori stradali di prossimità posizionati nella contrada La Spia. Contestualmentenelle aree limitrofe,inizierà il servizio di raccolta differenziata porta a porta(con calendario “Zona A”).

Dusty comunica inoltre che a decorrere lunedì 9 marzo, inizierà anche il servizio di raccolta differenziata porta a porta nella contrada Cammarella e nelle aree limitrofe(con calendario “zona B”).



Si raccomanda tassativamente l’utilizzo del calendario settimanale della raccolta differenziata e si ricorda che i rifiuti non conformi, saranno etichettati con il bollino rosso e non saranno ritirati dal personale ecologico Dusty.



S’intendono “non conformi”:

Ø i rifiuti esposti nell’orario errato;

Ø i rifiuti che non rispettano le modalità corrette di conferimento previste nel calendario settimanale (quali l’erronea frazione in base al giorno di esposizione);

Ø i rifiuti riposti all’interno dei sacchi neri;

Ø i rifiuti misti e non opportunamente separati.



Si ribadisce che:

Ø i rifiuti differenziati devono essere inseriti negli appositi contenitori (mastelli o carrellati), servendosi sono ed esclusivamentedi sacchetti trasparenti in plastica per le frazioni carta, plastica, vetro, lattine, e indifferenziato;

Ø Per la singola frazione “cartone” si invitano gli utenti ad esporla appiattita e piegata;

Ø Per il rifiuto organico (ossia umido o scarti alimentari), vanno adoperati solo i sacchetti di plastica trasparente biodegradabile.



Si ricorda agli utenti che ancora non si fossero dotati del kit completo per la raccolta differenziata, che è possibile ritirarlo nei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via Messina), tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica e dei festivi), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13. L’utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta Tari pagata.



Dusty pertanto invita la cittadinanza alla massima collaborazione. Creiamo decoro, seminiamo bellezza tutti insieme: possiamo e dobbiamo farcela.





Dusty comunica alla cittadinanza di Caltanissetta che da lunedì 9 marzo 2020saranno rimossi tutti i contenitori stradali di prossimità posizionati nella contrada La Spia. Contestualmentenelle aree limitrofe,inizierà il servizio di raccolta differenziata porta a porta(con calendario “Zona A”).

Dusty comunica inoltre che a decorrere lunedì 9 marzo, inizierà anche il servizio di raccolta differenziata porta a porta nella contrada Cammarella e nelle aree limitrofe(con calendario “zona B”).



Si raccomanda tassativamente l’utilizzo del calendario settimanale della raccolta differenziata e si ricorda che i rifiuti non conformi, saranno etichettati con il bollino rosso e non saranno ritirati dal personale ecologico Dusty.



S’intendono “non conformi”:

Ø i rifiuti esposti nell’orario errato;

Ø i rifiuti che non rispettano le modalità corrette di conferimento previste nel calendario settimanale (quali l’erronea frazione in base al giorno di esposizione);

Ø i rifiuti riposti all’interno dei sacchi neri;

Ø i rifiuti misti e non opportunamente separati.



Si ribadisce che:

Ø i rifiuti differenziati devono essere inseriti negli appositi contenitori (mastelli o carrellati), servendosi sono ed esclusivamentedi sacchetti trasparenti in plastica per le frazioni carta, plastica, vetro, lattine, e indifferenziato;

Ø Per la singola frazione “cartone” si invitano gli utenti ad esporla appiattita e piegata;

Ø Per il rifiuto organico (ossia umido o scarti alimentari), vanno adoperati solo i sacchetti di plastica trasparente biodegradabile.



Si ricorda agli utenti che ancora non si fossero dotati del kit completo per la raccolta differenziata, che è possibile ritirarlo nei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via Messina), tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica e dei festivi), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13. L’utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta Tari pagata.



Dusty pertanto invita la cittadinanza alla massima collaborazione. Creiamo decoro, seminiamo bellezza tutti insieme: possiamo e dobbiamo farcela.





Coronavirus. L'Asp di Caltanissetta: tre posti in più di terapia intensiva, controlli con termoscanner per chi arriva in ospedale e pre-triage

News Successiva Caltanissetta, tentarono di truffare una compagnia assicurativa con un falso incidente: tre imputati assolti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare